Переговорщиком от ЕС по Украине может стать один из пяти европейских лидеров

The Daily Telegraph назвала кандидатов на роль переговорщика от ЕС по Украине Переговорщиком от ЕС по Украине может стать один из пяти европейских лидеров

Москва22 окт Вести.Пять европейских лидеров рассматриваются в качестве кандидатов на роль переговорщика от Евросоюза (ЕС) с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По сообщению газеты, потенциальными переговорщиками являются президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Европа пришла к пониманию, что прежде всего необходим консенсус относительно того, что нам нужно вести переговоры с Россией цитирует издание своего информатора

Собеседник газеты добавил, что теперь странам Европы необходимо прийти к единому мнению, какую именно позицию они собираются отстаивать.

По словам другого информатора, есть вероятность того, что будет определен не один переговорщик, а целая группа для того, чтобы избежать конкуренции между странами и наложения вето на конкретное лицо.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал обязательное условие для возобновления диалога России и ЕС.