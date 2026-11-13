Стубб, Кошта или Каллас: кого Европа может отправить на переговоры по Украине Политолог Шершун: Европу на переговорах по Украине может представить Стубб

Москва13 ноя Вести.Президент Финляндии Александр Стубб может представлять Европу в следующем раунде переговоров по украинскому урегулированию, если европейские страны допустят к консультациям. Об этом рассказал "Абзацу" политолог Сергей Шершун.

Наиболее перспективной фигурой мне кажется президент Финляндии Александр Стубб. Он уже имеет опыт переговоров со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом, общался с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, имеет контакт с лидером Штатов Дональдом Трампом. отметил эксперт

Кроме того, у Финляндии и России есть общая граница, и для Стубба безопасность его страны является непосредственным национальным интересом, добавил Шершун.

Другие варианты эксперт не исключил, указав, что руководство ЕС может не пожелать передавать одному национальному лидеру право говорить от имени всего союза. В таком случае Европу мог бы представить кто-то из руководства объединения, рассуждает политолог. Он назвал председателя Европейского совета Антониу Кошту, который способен согласовывать позиции глав государств, и допустил, что Кая Каллас может войти с ним в связку как руководитель европейской дипломатии - готовность к этому она уже обозначила. При этом Шершун обратил внимание, что жесткая риторика Каллас в адрес России осложнит поиск компромиссов.

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам встречи в Москве сообщил, что стороны договорились расширить состав будущего раунда консультаций и включить в него представителей европейских государств.