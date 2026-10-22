Politico: страны ЕС боятся остаться за бортом переговоров по Украине

Страны ЕС обеспокоены своим статусом на переговорах по Украине Politico: страны ЕС боятся остаться за бортом переговоров по Украине

Москва22 окт Вести.Страны - участницы Евросоюза обеспокоены своим статусом на переговорах по Украине и пытаются найти кандидата, который мог бы представлять интересы сообщества. Об этом пишет Politico.

По информации издания, проблема выбора переговорщика стала еще более актуальной после личных переговоров спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина.

Среди возможных претендентов на роль переговорщика рассматривается президент Финляндии Александр Стубб, поскольку он поддерживает дипломатические отношения с Москвой и при этом лично знаком с главой американского государства Дональдом Трампом.

Другим вероятным кандидатом представляется председатель Европейского совета Антониу Кошта. По мнению одного из европейских дипломатов, Кошта способен представлять интересы ЕС более грамотно, чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Накануне Путин провел переговоры с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Они продлились около трех часов.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что урегулирование украинского конфликта идет к завершению.