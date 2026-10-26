Европа будет вынуждена выпрашивать место за столом переговоров по Украине L'Antidiplomatico: Европе придется просить участия в переговорах по Украине

Москва26 окт Вести.Европе предстоит добиваться для себя места в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

Вопрос не только в том, кого пошлют на переговоры с Кремлем. Гораздо более неудобный вопрос состоит в том, как получилось, что одному из крупнейших экономических и политических союзов приходится выпрашивать у других себе место за столом переговоров, где будут обсуждать исход конфликта, который напрямую затрагивает европейскую безопасность? говорится в публикации

В публикации высказывается мнение, что сам по себе перебор кандидатур для диалога с Москвой свидетельствует о политическом кризисе в Европе, которая прежде не намеревалась выстраивать с Россией сколько-нибудь нормальные отношения.

24 октября немецкая газета Berliner Zeitung написала, что фаворитом в борьбе за роль европейского представителя считается президент Финляндии Александр Стубб. Британская Telegraph, в свою очередь, отмечала: в Европе обсуждают пятерых претендентов на посредничество по урегулированию. Помимо Стубба, это премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

Президент Владимир Путин в мае текущего года называл желательным вариантом экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. При этом он уточнял, что выбор лидера, которому европейцы доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы, остается за самой Европой.