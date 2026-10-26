Москва26 окт Вести.Евросоюз (ЕС) пытается вклиниться в переговорный процесс между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине, чтобы повлиять на американского президента Дональда Трампа. Об этом заявила автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова.

По словам журналиста, планы Европы сейчас очевидны.

Главная задача, конечно, не столько принять участие в переговорном процессе, сколько по возможности повлиять на позицию США, поскольку в Европе считают, что Штаты слишком лояльно стали относиться к Москве и делают ставку именно на полное поражение Киева и пытаются заставить Киев принять все условия, которые, собственно, диктует ему Москва. Вот именно поэтому Европа так активно пытается вклиниться в этот процесс, чтобы повлиять на Трампа сказала Попова

По сообщению немецкой газеты Berliner Zeitung, фаворитом в борьбе за роль европейского представителя на переговорах с РФ считается президент Финляндии Александр Стубб. По словам Поповой, важно, почему на роль переговорщика от ЕС рассматривается именно он.

Дело в том, что президент Финляндии с 2024 года, до этого премьер-министр, достаточно известный политик в Европе. И известен он, скорее, сейчас тем, что с Трампом у него достаточно хорошие отношения сложились - возможно, благодаря тому, что сам Стубб тоже очень любит играть в гольф, и они уже играли с Трампом. Тут очень сложно понять, в чем заключается "ключ" подхода к Трампу, но вот у Стубба вроде как получилось [его] найти. Во время переговоров он не давит на Трампа, он ему не угрожает, не противоречит, не перечит, а всячески пытается аккуратно, как он сам высказывался, влиять на американского президента. И именно на это сейчас делает ставку Европа - что, возможно, так же аккуратно удастся донести европейские опасения до американского президента считает Попова

По ее словам, Европа сейчас делает ставку на то, чтобы отправить Стубба в США в попытке повлиять на президента Трампа.

И, как сам Стубб говорил, по сути, только Трамп может хоть как-то договориться с Москвой. Европа в нынешних условиях, при нынешней политической элите и при нынешнем курсе, конечно, сделать этого не может резюмировала журналист

Также Анастасия Попова отметила: Евросоюзу сейчас будет сложно найти средства на поддержку Украины на фоне сложной ситуации с обсуждением совместного бюджета самого ЕС.