Москва26 октВести.Европе предстоит добиваться для себя места в дипломатическом процессе с Россией по урегулированию украинского конфликта. Такой вывод делает итальянский портал L'Antidiplomatico.
Гораздо более неудобный вопрос состоит в том, как получилось, что одному из крупнейших экономических и политических союзов приходится выпрашивать у других себе место за столом переговоров, где будут обсуждать исход конфликта, который напрямую затрагивает европейскую безопасностьзадается вопросом автор материала
По оценке обозревателя, сама по себе процедура отбора кандидатов для бесед с Кремлем уже сигнализирует о политическом кризисе в Европе, которая прежде не намеревалась выстраивать с Москвой сколько-нибудь нормальные отношения.
Издание напоминает: последние годы Брюссель посвятил ужесточению санкций, выделению Киеву военной и финансовой помощи и попыткам политически изолировать Москву, а теперь вынужден отчаянно искать дипломатические каналы с тем самым правительством, с которым обещал отношения не нормализовать. Журналисты предупреждают, что ставка на несговорчивых претендентов может обернуться против самого Брюсселя: Европа добьется лишь продолжения прежней линии и останется в стороне от переговоров.
В субботу Berliner Zeitung сообщила, что фаворитом на роль представителя Европы считается президент Финляндии Александр Стубб. Telegraph со ссылкой на дипломатические источники писал о пяти претендентах: помимо Стубба, это премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Дании Метте Фредериксен и глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере.
Politico 22 октября уточняла, что в Евросоюзе выбирают переговорщика среди председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Европейского совета Антониу Кошты и главы евродипломатии Каи Каллас, причем часть дипломатов считает более подходящей кандидатурой именно Стубба. То же издание отмечало, что страны ЕС обеспокоены своим статусом в переговорном процессе и ищут человека, способного представить интересы сообщества, поскольку понимают важность прямого контакта с президентом РФ Владимиром Путиным.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко 22 октября пояснил, что Москве не принципиально, кто будет представлять Европу на возможных переговорах: определяющим станет позиция, с которой этот человек подойдет к диалогу. Он напомнил, что Путин уже обозначал фигуру, способную сыграть конструктивную роль в процессе. Ранее российский лидер называл желательным вариантом экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, которому доверяет; в июне Шредер приезжал в Москву, и Путин принимал его в Кремле.
Москва не раз заявляла о готовности обсуждать с европейскими странами архитектуру безопасности на континенте с учетом интересов обеих сторон. 22 октября, отвечая на вопросы журналиста "Вестей" Павла Зарубина, Путин согласился с позицией США: при обсуждении вопросов "с обеспечением безопасности в будущем и для Украины, и для России, естественно, нужно будет говорить и о архитектуре европейской безопасности". За ситуацией Россия будет следить в ближайшие дни, добавил он.