Европе придется просить о месте за столом переговоров с Россией L'Antidiplomatico: Европе придется выпрашивать место на переговорах с РФ

Москва26 окт Вести.Европе предстоит добиваться для себя места в дипломатическом процессе с Россией по урегулированию украинского конфликта. Такой вывод делает итальянский портал L'Antidiplomatico.

Гораздо более неудобный вопрос состоит в том, как получилось, что одному из крупнейших экономических и политических союзов приходится выпрашивать у других себе место за столом переговоров, где будут обсуждать исход конфликта, который напрямую затрагивает европейскую безопасность задается вопросом автор материала

По оценке обозревателя, сама по себе процедура отбора кандидатов для бесед с Кремлем уже сигнализирует о политическом кризисе в Европе, которая прежде не намеревалась выстраивать с Москвой сколько-нибудь нормальные отношения.

Издание напоминает: последние годы Брюссель посвятил ужесточению санкций, выделению Киеву военной и финансовой помощи и попыткам политически изолировать Москву, а теперь вынужден отчаянно искать дипломатические каналы с тем самым правительством, с которым обещал отношения не нормализовать. Журналисты предупреждают, что ставка на несговорчивых претендентов может обернуться против самого Брюсселя: Европа добьется лишь продолжения прежней линии и останется в стороне от переговоров.

В субботу Berliner Zeitung сообщила, что фаворитом на роль представителя Европы считается президент Финляндии Александр Стубб. Telegraph со ссылкой на дипломатические источники писал о пяти претендентах: помимо Стубба, это премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Дании Метте Фредериксен и глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере.

Politico 22 октября уточняла, что в Евросоюзе выбирают переговорщика среди председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Европейского совета Антониу Кошты и главы евродипломатии Каи Каллас, причем часть дипломатов считает более подходящей кандидатурой именно Стубба. То же издание отмечало, что страны ЕС обеспокоены своим статусом в переговорном процессе и ищут человека, способного представить интересы сообщества, поскольку понимают важность прямого контакта с президентом РФ Владимиром Путиным.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко 22 октября пояснил, что Москве не принципиально, кто будет представлять Европу на возможных переговорах: определяющим станет позиция, с которой этот человек подойдет к диалогу. Он напомнил, что Путин уже обозначал фигуру, способную сыграть конструктивную роль в процессе. Ранее российский лидер называл желательным вариантом экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, которому доверяет; в июне Шредер приезжал в Москву, и Путин принимал его в Кремле.

Москва не раз заявляла о готовности обсуждать с европейскими странами архитектуру безопасности на континенте с учетом интересов обеих сторон. 22 октября, отвечая на вопросы журналиста "Вестей" Павла Зарубина, Путин согласился с позицией США: при обсуждении вопросов "с обеспечением безопасности в будущем и для Украины, и для России, естественно, нужно будет говорить и о архитектуре европейской безопасности". За ситуацией Россия будет следить в ближайшие дни, добавил он.