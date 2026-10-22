Politico: Европа ищет переговорщика для диалога по Украине с Путиным

Politico: Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным Politico: Европа ищет переговорщика для диалога по Украине с Путиным

Москва22 окт Вести.Европейский союз (ЕС) начал искать переговорщика, который сможет напрямую вести диалог с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании российско-украинского конфликта, сообщает издание Politico.

Среди возможных кандидатов на роль переговорщика называют главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас, председателя Европейского совета Антониу Кошта, а также президента Финляндии Александра Стубба.

В пользу Стубба говорят его хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и большой опыт Финляндии в отношениях с Россией, отмечает Politico.

Выбор того, кто в итоге представит ЕС, основан на том, что кандидат принесет наибольшую пользу, а не начнет личную борьбу за власть уточняет издание

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломаты ЕС не способны внести конструктивный вклад в дело урегулирования украинского конфликта.

В то же время Москва внимательно следит за тем, привнесут ли что-то конструктивное в переговоры премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере или Стубб, заключил Песков.