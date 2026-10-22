Москва22 октВести.Европейский союз (ЕС) начал искать переговорщика, который сможет напрямую вести диалог с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании российско-украинского конфликта, сообщает издание Politico.
Среди возможных кандидатов на роль переговорщика называют главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас, председателя Европейского совета Антониу Кошта, а также президента Финляндии Александра Стубба.
В пользу Стубба говорят его хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и большой опыт Финляндии в отношениях с Россией, отмечает Politico.
Выбор того, кто в итоге представит ЕС, основан на том, что кандидат принесет наибольшую пользу, а не начнет личную борьбу за властьуточняет издание
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломаты ЕС не способны внести конструктивный вклад в дело урегулирования украинского конфликта.
В то же время Москва внимательно следит за тем, привнесут ли что-то конструктивное в переговоры премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере или Стубб, заключил Песков.