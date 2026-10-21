Песков: дипломаты ЕС не способны на конструктивный вклад в мирное урегулирование

Европа не поможет в переговорах по Украине, заявил Песков Песков: дипломаты ЕС не способны на конструктивный вклад в мирное урегулирование

Москва21 окт Вести.Дипломаты Евросоюза не способны внести конструктивный вклад в дело урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одному из федеральных каналов.

В то же время Москва будет внимательно следить, смогут ли привнести в переговорный процесс что-то конструктивное премьер Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб, добавил он.

Брюссельские дипломаты... из Еврокомиссии не способны на какой-либо конструктивный вклад сказал Песков

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не видит перспектив в переговорах с Западной Европой по Украине, поскольку она продолжает оказывать киевскому режиму всестороннюю поддержку, не заинтересована в завершении конфликта и не выдвигает по этому поводу никаких конструктивных предложений.

До этого Дмитрий Песков отмечал, что Европа сейчас делает все, чтобы затянуть украинский конфликт.