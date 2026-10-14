Москва14 октВести.Европа продолжает делать все для затягивания конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В то же время он отметил усилия США, которые они прикладывают для вывода диалога на "мирные рельсы".
Европейцы работают в другом ключе: они делают все для того, чтобы эта война продолжаласьсказал Песков журналистам
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны Евросоюза должны согласовать единую позицию по вопросу урегулирования конфликта на Украине.