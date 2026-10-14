В Кремле указали на усилия Евросоюза для затягивания конфликта на Украине

Песков: Европа делает все, чтобы конфликт на Украине продолжался В Кремле указали на усилия Евросоюза для затягивания конфликта на Украине

Москва14 окт Вести.Европа продолжает делать все для затягивания конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время он отметил усилия США, которые они прикладывают для вывода диалога на "мирные рельсы".

Европейцы работают в другом ключе: они делают все для того, чтобы эта война продолжалась сказал Песков журналистам

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны Евросоюза должны согласовать единую позицию по вопросу урегулирования конфликта на Украине.