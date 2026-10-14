Мелони: Евросоюзу необходимо определиться с мандатом для переговоров по Украине

Премьер Италии призвала ЕС определиться с мандатом для диалога по Украине Мелони: Евросоюзу необходимо определиться с мандатом для переговоров по Украине

Москва14 окт Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза согласовать единую позицию по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

По ее словам, ЕС должен либо назначить представителя для переговоров с четким мандатом от всех государств объединения, либо официально наделить таким правом более узкую группу стран.

Я продолжаю настаивать на том, чтобы 27 стран определили авторитетную фигуру, наделенную общим мандатом и способную донести до переговорного стола позицию Европы сказала Мелони, выступая в сенате национального парламента перед саммитом ЕС

Премьер-министр подчеркнула, что Европа не должна оставаться в стороне, поскольку "условия мира на Украине не могут определяться без европейцев".

12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны препятствуют мирному урегулированию конфликта на Украине и стремятся не допустить прекращения боевых действий.