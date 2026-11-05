Москва5 ноя Вести.Премьер Италии Джорджа Мелони выразила Евросовету недовольство разобщенностью членов объединения по украинскому вопросу, сообщило издание Rapporteur.

В письме, направленном в четверг председателю Европейского совета Антониу Коште и оказавшемся в распоряжении Rapporteur, Мелони выразила недовольство обилием дипломатических форматов и конкурирующих инициатив говорится в публикации

Мелони предупредила Кошту, что подобное положение дел, по ее мнению, запутывает ситуацию вокруг Украины все больше.

Ранее Джорджа Мелони потребовала от стран Евросоюза выстроить единую линию по украинским переговорам и определить, кто будет представлять объединение на переговорах по его урегулированию. Особенно Мелони волнует вопрос, какими полномочиями наделят человека, который будет официально представлять ЕС на подобных переговорах.

До этого итальянская газета La Verità отметила, что Евросоюз фактически отстранен от переговоров о прекращении конфликта на Украине, поскольку показал свою бесполезность при решении этого вопроса.