Италия поставила помощь Украине на паузу до выборов в США Il Giornale d'Italia: Мелони отложила помощь Украине до выборов в Конгресс США

Москва28 окт Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отложила отправку Украине нового пакета помощи до назначенных на 3 ноября промежуточных выборов в США, сообщило издание Il Giornale d'Italia.

Через десять месяцев после последней отправки (вооружений) новая описывается как готовая, но у нее еще нет точной даты отмечается в материале

По данным издания, задержка ставит под угрозу обязательства, которые Мелони взяла на себя перед президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как указывается в материале, отправку нового пакета итальянской военной помощи переносили неоднократно: сначала на июль, затем на сентябрь, после этого до съезда партии "Лига", а теперь до промежуточных выборов в США. При этом пока неизвестно, получит ли Киев вооружения сразу после голосования.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что споры о поддержке Киева привели к расколу в правительстве страны.

Зеленский на недавнем саммите ЕС заявил о потребности Украины в дополнительных 70 млрд евро в 2027 году. Газета напоминает, что Чехия и Словакия дали понять о неучастии в предоставлении такого кредита, Венгрия также, скорее всего, откажется от него.