Repubblica: Италия почти год не отправляет военную помощь Киеву

Италия почти год не передает Украине военную помощь Repubblica: Италия почти год не отправляет военную помощь Киеву

Москва27 окт Вести.Киев не получает военную помощь от Италии с декабря прошлого года, пишет La Repubblica.

По данным газеты, 13-й пакет помощи уже укомплектован, однако его отправку откладывают уже в третий раз - после переносов в июле и сентябре.

Издание предполагает, что задержка связана с разногласиями внутри итальянского правительства. Партия "Лига", входящая в правящую коалицию, все настойчивее выступает против поставок оружия Украине. Еще одним фактором La Repubblica называет ожидание итогов промежуточных выборов в Конгресс США.

При этом премьер-министр Джорджа Мелони, глава МИД и вице-премьер Антонио Таяни, а также министр обороны Гуидо Крозетто продолжают заявлять, что Рим сохранит всестороннюю поддержку Киева. Однако, как отмечает газета, помощь все чаще ограничивается гражданскими товарами, например генераторами. Ранее Крозетто также признавал, что ресурсы Италии не безграничны, поэтому поддержка оказывается в пределах имеющихся возможностей.

Переизбранный недавно национальным секретарем "Лиги" вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини заявил, что намерен поднять в правительстве вопрос о прекращении передачи оружия Киеву и его финансирования на фоне внутренних проблем Италии, включая рост цен на топливо и инфляцию.

Ранее сообщалось, что власти Италии ждут выборов в США, чтобы определиться с отправкой военной помощи Украине.