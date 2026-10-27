Италия ждет выборов в США, чтобы определиться с помощью Украине Repubblica: Рим отложил пакет военной помощи Украине до выборов в конгресс США

Москва27 окт Вести.Правительство Италии отложило отправку нового пакета военной помощи Украине, рассчитывая дождаться промежуточных выборов в конгресс США 3 ноября и оценить дальнейший политический курс американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета Repubblica.

Откладывать, откладывать и еще раз откладывать. Сначала июль, затем сентябрь, потом съезд "Лиги", теперь промежуточные выборы в США пишет издание, обращая внимание на постоянный перенос сроков

Среди причин отсрочки издание называет разногласия внутри правящей коалиции и стремление итальянских политиков дождаться голосования в США, способного повлиять и на внешнеполитический курс Италии. В правительстве, по данным Repubblica, полагают, что итоги выборов скажутся на политике Вашингтона и помогут Риму определить собственную линию.

Противоречия в стране обострились после того, как вице-премьер и лидер "Лиги" Маттео Сальвини заявил, что намерен добиваться прекращения помощи Украине и попросить кабинет вынести вопрос на совет министров. Вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни, возглавляющий "Вперед, Италия", в ответ указал на необходимость продолжать поставки.

Согласование тринадцатого пакета военной помощи Киеву становится проблемой. Он готов, но заморожен. Похоже, власти ждут, чтобы понять, что будет с Дональдом Трампом после 3 ноября. И это несмотря на то, что правительство обещало Эммануэлю Макрону и Владимиру Зеленскому дать зеленый свет до конца октября отмечает газета

Для утверждения документа нужны подписи министра обороны Гуидо Крозетто, главы МИД Таяни и министра экономики Джанкарло Джорджетти. Источники издания утверждают, что окончательное решение зависит от политического импульса премьер-министра, а Крозетто в частном порядке признавал наличие политической проблемы.

По информации итальянских СМИ, в пакет помощи Киеву могут войти системы ПВО Samp-T и ракеты-перехватчики Aster, а также другие средства противовоздушной обороны; рассматривается и передача генераторов для гражданской инфраструктуры. Список вооружений официально не раскрывается. Как напоминает Repubblica, с декабря 2025 года Рим военную помощь Украине не направлял.

Ранее итальянские СМИ писали, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони в преддверии выборов, запланированных на 2027 год, вынуждена оправдываться перед своими избирателями за поддержку Киева.