США задерживают отправку Украине партии ракет для Patriot, пишут СМИ США задерживают отправку Киеву крупной партии уже оплаченных ракет для Patriot

Москва19 окт Вести.Соединенные Штаты задерживают отправку Украине крупной партии уже оплаченных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

По информации журналистов, глава Пентагона Пит Хегсет все еще не одобрил передачу Киеву этих ракет. Отмечается, что своими действиями американский министр войны "вызывает подозрения на Украине" о том, что Вашингтон делает это намеренно для оказания давления на киевский режим.

У Хегсета на столе есть контракты на ракеты Patriot. Он не подписывает их сказал украинский чиновник

Он добавил, что союзники Киева уже оплатили ракеты, а партию назвал "значительной".

Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина полностью израсходовала ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot. Глава киевского режима Владимир Зеленский предлагал президенту США Дональду Трампу сделку, согласно которой украинские боевики прекращают удары по российским НПЗ в обмен на ракеты для Patriot.