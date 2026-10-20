СМИ: Вашингтон не одобрил Киеву поставки снарядов для Patriot WP: США не собираются отправлять Украине снаряды для Patriot

Москва20 окт Вести.Администрация Соединенных Штатов отложила отправку Украине противоракетных комплексов, которые необходимы для защиты страны от ракетных и беспилотных атак.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По словам официальных лиц, Хегсет официально не отклонил переводы, но и не выполнил необходимые шаги для их утверждения следует из материала на сайте издания

В публикации авторы уточняют, что часть перехватывающих ракет поступает из стран, дружественных Украине, но чтобы их куда-то отправить, нужно получить одобрение главы Пентагона Пита Хегсета.

Американские журналисты предположили, что подобные меры связаны с переменой в отношениях между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. В газете отмечают, что представитель Белого дома "все больше склоняется к тому, чтобы возложить вину за ухудшение политических перспектив перед промежуточными выборами на Зеленского".

На прошлой неделе американские СМИ сообщали о том, что у Киева иссякли запасы ракет для Patriot. Обеспокоенность по этому поводу отобразилась и в украинских СМИ.