FT узнала, что Пентагон задерживает поставки ракет Patriot на Украину FT: США задерживают поставки ракет Patriot на Украину из-за Хегсета

Москва24 ноя Вести.Порядка 60 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, одобренных США для поставки на Украину ранее, в том числе из европейских запасов, все еще не переданы Киеву по решению Пентагона, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно их данным, поставку задерживает шеф Пентагона Пит Хегсет. Как отмечается, речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3.

На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США не поставляют Украине ракеты Patriot, причем даже те, которые оплатили европейские страны.