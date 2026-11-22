Зеленский пожаловался, что США не поставляют оплаченные ЕС ракеты Patriot Зеленский: США не поставляют Украине даже оплаченные ракеты Patriot

Москва22 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался в своем Telegram-канале, что США не поставляют Украине даже те ракеты Patriot, которые уже оплачены европейцами.

На этой неделе под ударами ВС России находились 20 регионов Украины. На этом фоне особенно сложно понять задержки в поставках антибаллистики для Украины. Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет для Patriot, которые уже оплачены [европейскими] партнерами в рамках PURL написал Зеленский

Накануне глава киевского режима ранее сетовал, что США значительно сократили отгрузку комплексов Patriot на Украину.