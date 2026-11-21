Москва21 ноя Вести.Владимир Зеленский в интервью NBC предъявил претензии США, поддерживающим своих союзников на Ближнем Востоке поставками средств ПВО в то время, как Украина испытывает проблемы с противовоздушной обороной.

Они нашли способ поддержать Израиль. Они нашли способ поддержать страны Ближнего Востока средствами противовоздушной обороны, различными видами вооружений, пакетами помощи сказал Зеленский

Он жаловался на заметное сокращение отгрузок Украине американских ракет для ЗРК Patriot. По данным Зеленского, они снизились в три-четыре раза.