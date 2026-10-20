Москва20 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с сенаторами США, во время которой он пожаловался на президента США Дональда Трампа. Зеленский просил повлиять на решения Трампа о задержке поставок ракет к системе ПВО Patriot. В беседе с MK.RU заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, сколько ракет сейчас нужно Украине.

Безусловно, Украина сегодня крайне нуждается в ракетах для зенитной системы Patriot . Для того, чтобы прикрыть всю территорию Украины, а не отдельные регионы, нужны, минимум, тысяча ракет. В реальности же им могут поставить не более 50 единиц, а скорее даже меньше, потому что дефицит этих ракет очень высок в самих Штатах после иранской авантюры. Можете, прикинуть на сколько минут противовоздушного боя хватит этих зенитных ракет, если Киев и другие города Украины ежедневно атакуют сотни наших реактивных дронов и десятки баллистических и крылатых ракет считает Попов

В Европе, как говорят на Украине, есть просроченные ракеты, но и их Пентагон не спешит отдавать, поэтому в Киеве сейчас наблюдается определенная истерика. Однако, чем больше Зеленский будет дерзить Трампу, тем хуже для него, считает Попов – Трамп все равно будет гнуть свою линию.