Зеленский в очередной раз выпрашивает ракеты для ЗРК Patriot

Зеленский опять клянчит ракеты для Patriot Зеленский в очередной раз выпрашивает ракеты для ЗРК Patriot

Москва25 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал разблокировать поставки боеприпасов для зенитных ракетных систем Patriot. Об этом он написал в соцсетях.

Зеленский также добавил, что союзники Украины не должны снижать уровень поддержки.

Необходимо разблокировать уже согласованные европейцами поставки ракет к Patriot заявил Зеленский

23 октября глава киевского режима пожаловался, что поставки ракет для Patriot все еще задерживаются. По словам Зеленского, это настоящая проблема.

Между тем издание Advance считает, что даже несколько дней без ракет-перехватчиков могут привести к логистическому кризису и в итоге переломить ход конфликта на Украине.