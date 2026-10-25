Москва25 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал разблокировать поставки боеприпасов для зенитных ракетных систем Patriot. Об этом он написал в соцсетях.
Зеленский также добавил, что союзники Украины не должны снижать уровень поддержки.
Необходимо разблокировать уже согласованные европейцами поставки ракет к Patriotзаявил Зеленский
23 октября глава киевского режима пожаловался, что поставки ракет для Patriot все еще задерживаются. По словам Зеленского, это настоящая проблема.
Между тем издание Advance считает, что даже несколько дней без ракет-перехватчиков могут привести к логистическому кризису и в итоге переломить ход конфликта на Украине.