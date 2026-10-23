Зеленский снова пожаловался на задержки поставок ракет-перехватчиков

"Настоящая проблема": Зеленский снова пожаловался на задержки поставок ракет Зеленский снова пожаловался на задержки поставок ракет-перехватчиков

Москва23 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский снова пожаловался на задержки поставок американских ракет-перехватчиков, закупленных на средства европейских стран в рамках механизма PURL.

Мы ждем перехватчиков, по которым уже была договоренность. Но они до сих пор не поступают пожаловался Зеленский в ходе общения с аудиторией Гудзоновского института в Вашингтоне (входит в список организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России).

Кадры с соответствующим заявлением опубликованы в Telegram-канале главы киевского режима.

Зеленский также назвал сложившуюся ситуацию "настоящей проблемой".

Ранее The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщала, что киевские власти утратили уверенность в регулярности и надежности поставок американского вооружения в рамках специальной программы НАТО PURL.

По словам источника издания, начиная с мая поставки военной помощи идут со сбоями, и на данный момент никто не может гарантировать своевременное прибытие запрашиваемого вооружения.