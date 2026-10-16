На Украине усомнились в надежности поставок оружия по программе НАТО PURL

В Киеве пожаловались на непостоянство и задержки западной военной помощи На Украине усомнились в надежности поставок оружия по программе НАТО PURL

Москва16 окт Вести.Украинские власти утратили уверенность в регулярности и надежности поставок американского вооружения в рамках специальной программы НАТО PURL. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам источника издания, начиная с мая поставки военной помощи идут со сбоями, и на данный момент никто не может гарантировать своевременное прибытие запрашиваемого имущества. При этом в самом альянсе продолжают утверждать, что программа работает, а боеприпасы для средств ПВО отправляются Киеву.

Ранее американские СМИ сообщали о критическом истощении у ВСУ запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.