Москва3 ноя Вести.США намерены обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить взносы в программу поставок американского оружия для Украины (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL), сообщает агентство Bloomberg.

США собираются обратиться к союзникам по НАТО с просьбой выделить больше средств на ключевую программу поставок оружия Украине отмечает агентство

Запрос на дополнительное финансирование может поступить уже в ноябре 2026 года. Точная сумма неизвестна, но источники сообщают о дефиците финансирования в размере $2 млрд для уже утвержденных пакетов вооружений.

При этом в Пентагоне прокомментировали жалобы главы киевского режима Владимира Зеленского на задержки в поставках ракет для систем ПВО Patriot. Военное ведомство подчеркнуло, что политика США в отношении оружия, которое европейские страны могут передавать Киеву, не изменилась.

В Пентагоне напомнили, что программа НАТО по поставкам американского оружия продолжает действовать без изменений. Эта программа позволяет союзникам и партнерам НАТО вносить соразмерный вклад в предоставляемые США оборонные средства и услуги.