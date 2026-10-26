В Пентагоне ответили на жалобы Зеленского о задержках ракет для систем ПВО

Пентагон прокомментировал жалобы Зеленского на задержку ракет для систем Patriot В Пентагоне ответили на жалобы Зеленского о задержках ракет для систем ПВО

Москва26 окт Вести.Политика США в отношении оружия, которое европейские страны могут передавать Киеву, не изменилась. Так в Пентагоне прокомментировали жалобы Владимира Зеленского на задержки в поставках ракет для систем ПВО Patriot.

Никаких изменений в политике военного ведомства (Пентагона - прим. ред​​​.) относительно любых видов вооружений, передачу которых Украине европейскими странами обеспечиваем мы, не произошло говорится в ответе военного ведомства

Как напомнили в Пентагоне, программа НАТО по поставкам американского вооружения (PURL) продолжает действовать без каких-либо изменений. Эта программа позволяет союзникам и партнерам по военному блоку вносить соразмерный вклад в предоставляемые США оборонные средства и услуги.

Заявление Пентагона было сделано после того, как глава киевского режима сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет уже почти месяц не утверждает поставки ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.

По данным издания Advance, даже несколько дней без ракет-перехватчиков могут привести к логистическому кризису и в итоге переломить ход конфликта на Украине.