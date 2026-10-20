Рубио: США намеренно не отказывали Киеву в поставках ракет-перехватчиков

Рубио прокомментировал отказ США поставить Украине ракеты-перехватчики Рубио: США намеренно не отказывали Киеву в поставках ракет-перехватчиков

Москва20 окт Вести.Проблемы с американскими поставками ракет-перехватчиков на Украину могли возникнуть из-за обязательств перед союзниками или вопросов внутренней безопасности. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о намеренном отказе в поставках.

Намеренного отказа [предоставлять] Украине что-либо не было. Речь просто о балансе между нашими обязательствами перед другими странами заявил дипломат журналистам в ходе визита в Индию

Рубио также допустил, что военный министр Пит Хегсет может не давать разрешения на поставку уже оплаченных европейскими странами ракет из-за потребности в них "где-то еще".

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытается с помощью сенаторов добиться от президента США Дональда Трампа снятия ограничений на обмен разведданными и возобновления поставок вооружения на Украину.