Москва19 окт Вести.Недавние проблемы с украинской системой раннего предупреждения о воздушных угрозах были связаны со сбоем программного обеспечения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Самарканд.

По словам главы американской дипломатии, неполадки возникли несколько дней назад. Сейчас их обстоятельства изучает Европейское командование Вооруженных сил США.

Рубио также опроверг заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Вашингтон временно прекратил предоставлять Украине часть разведывательной информации.

Я не знаю, откуда он берет эту информацию и почему он говорит это СМИ. Вам следует спросить его самого. Паузы не было подчеркнул госсекретарь

Ранее украинские СМИ писали, что США якобы снова не предупредили Украину о готовящемся баллистическом ударе по Киеву. Предыдущие инциденты, как утверждалось, произошли 13 и 14 октября.