Рубио: Белый дом не давал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink

Рубио: Белый дом не имеет отношения к ограничению работы Starlink на Украине Рубио: Белый дом не давал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink

Москва18 окт Вести.Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к спутниковой связи Starlink, она продолжает работать, заявил госсекретарь США, помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио представителям СМИ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США не сняли ограничения на работу Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рубио не уверен, что Зеленский знает, о чем он говорит, "но это сделано не специально".

Мы не имеем к этому отношения. Никто не отдавал распоряжений об ограничении скорости [Starlink]. Это просто произошло. Но, насколько я понимаю, все уже восстановлено и работает как прежде. Речь идет о Starlink, они используют ее для беспилотников отметил Рубио

Госсекретарь видел сообщения СМИ на этот счет, но эти сообщения "категорически неверны".

Это не имеет никакого отношения к Белому дому. Никто в Белом доме не отдавал распоряжений замедлить интернет, его скорость, чтобы некоторые дроны не могли его использовать заявил госсекретарь США

Внештатный советник главы киевского режима Сергей Бескрестнов заявил 14 октября, что работа системы Starshield (военная версия системы спутникового интернета Starlink) ограничена. Позже Starshield возобновила работу, но с некоторыми ограничениями.

Зеленский выразил 16 октября недовольство тем, что США до сих пор не восстановили полноценную работу Starlink для нужд ВСУ.