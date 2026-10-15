Axios: Белый дом опроверг причастность к ограничениям работы Starlink на Украине

Власти США отрицают свою причастность к перебоям в работе Starlink на Украине Axios: Белый дом опроверг причастность к ограничениям работы Starlink на Украине

Москва15 окт Вести.Белый дом опроверг свою причастность к возможным ограничениям работы Starlink на Украине, сообщил Axios.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил интернет-порталу, что команда президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не имеет отношения к ограничениям сети Starlink в зоне конфликта на Украине.

Однако украинские власти по-прежнему относятся к этому с недоверием сказано в материале

14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану подтвердил ограничения работы американских систем спутников связи Starlink.

В свою очередь, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что Starlink используется только для обороны и гражданских нужд, а не для планирования наступательных операций.