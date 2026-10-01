Трамп заявил, что не причастен к ограничению доступа Украины к военному Starlink

Трамп отрицает свою причастность к ограничению доступа Украины к Starshield Трамп заявил, что не причастен к ограничению доступа Украины к военному Starlink

Москва22 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к ограничениям доступа Украины к Starshield (военной версии спутниковой системы Starlink).

Глава Белого дома заверил, что "не знает, кто инициировал это".

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, не было ли введение ограничения инициативой основателя компании-владельца системы SpaceX Илона Маска.

Я не знаю, кто это сделал, но я к этому не причастен приводит ТАСС слова американского президента

До этого Трамп заявлял, что хотел бы выяснить, кто за это ответственен.

Ранее глава SpaceX Илон Маск пообещал узнать, кто на самом деле стоит за попытками организовать расследования против него. Так миллиардер отреагировал в соцсети Х на планы демократов проверить его деятельность, в частности, из-за ограничений связи Starlink на Украине.