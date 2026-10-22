После разговора Трампа с Маском связь Starlink на Украине улучшилась WSJ: Трамп попросил Маска снять ограничения Starlink для Украины

Москва22 окт Вести.Президент США Дональд Трамп позвонил владельцу SpaceX Илону Маску и попросил его снять ограничения на работу спутниковой системы Starlink на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, Трамп выразил недовольство тем, что скорость движения терминалов оставалась ограничена примерно 160 километрами в час. Из-за этого часть украинских беспилотников не могла полноценно работать, сказано в тексте.

Как сообщили американские и украинские официальные лица, в четверг, вскоре после их разговора, система работала в более нормальном режиме. Некоторые украинские чиновники заявили, что система не была восстановлена до полной работоспособности, но работала на более высоких скоростях, чем при ограничении говорится в материале

Ранее Трамп заявил, что не имеет отношения к ограничениям доступа Украины к Starshield, который является военным подразделением Starlink.