Зеленский подтвердил возобновление работы Starlink на Украине Зеленский: Starlink и Starshield восстановили работу на прежней скорости

Москва24 окт Вести.Работа спутниковой связи Starlink и Starshield на Украине восстановлена до уровня, который был до введения ограничений. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, восстановление началось ночью, а уже утром скорость соединения стала достаточной для использования систем.

Самое главное сегодня: возобновили работу Starlink, Starshield на скорости, которая была до всех этих ограничений. Сейчас скорость – как нужно нам написал в посте Зеленский

Он также указал, что связь имеет большое значение для фронтовой логистики и защиты Украины.

Глава киевского режима поблагодарил американских партнеров, конгрессменов, сенаторов, представителей СМИ, Госдепартамент и президента США за содействие в решении вопроса.

Ранее Зеленский жаловался на работу оборудования систем Starlink и Starshield. Он утверждал, что на фронте они переставали функционировать при скорости движения от 130 до 161 километра в час.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не имеет отношения к ограничениям. Американский лидер говорил, что не осведомлен об инициаторе. При этом спустя время он сообщил, что Украина вновь получила доступ к спутниковой связи. Многочисленные СМИ указывали на разговор Трампа и основателя SpaceX Илона Маска по данной проблеме.