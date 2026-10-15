СМИ: спутниковая система Starshield возобновила работу на Украине с нюансом Newsweek: на Украине восстановили работу системы Starshield с ограничениями

Москва15 окт Вести.Работа американской военной спутниковой системы связи Starshield на Украине была возобновлена, но в ограниченном формате. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на заявление военнослужащего полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам военного, беспилотники с поддержкой Starshield получили возможность летать быстрее, чем 14 октября, когда их скорость оценивалась примерно в 90 км в час, однако по-прежнему есть ограничения.

Хотя дроны с поддержкой системы Starshield теперь могут летать быстрее, чем в среду, когда их скорость составляла около 90 километров в час, она по-прежнему ограничена 160 километрами в час говорится в публикации

В материале сказано, что ранее аналогичные системы эксплуатировались на Украине без каких-либо скоростных ограничений со стороны разработчиков.

14 октября внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что работа системы Starshield (отдельная, более защищенная военная версия системы спутникового интернета Starlink) была ограничена. По словам Бескрестнова, это привело к срыву некоторых атак, которые ранее планировали ВСУ. В тот же день экс-замминистра обороны Украины заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ограничена. Позднее американский предприниматель Илон Маск сделал заявление, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных целей, а не для наступательных боевых действий.

В октябре издание Politico заявило, что американская сторона может оставить Украину без американских разведданных и доступа к Starlink. Тот материал вышел после критики со стороны американского лидера Дональда Трампа в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского.