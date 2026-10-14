NYT оценила последствия ограничений Starlink для Украины NYT: ограничения работы Starlink потрясли Украину и связали ей руки

Москва14 окт Вести.Американская газета The New York Times сообщила, что возможные ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink вызвали потрясение на Украине и фактически связали Киеву руки.

Украина была потрясена ограничениями работы Starlink... эти ограничения связали Киеву руки говорится в публикации

Ранее внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что работа системы Starshield (отдельная, более защищенная военная версия системы спутникового интернета Starlink) была ограничена. По словам Бескрестнова, это привело к срыву некоторых атак, которые ранее планировали Вооруженные силы Украины.

Владимир Зеленский подтвердил, что Киев не получил предупреждений по каналам военной разведки об ударе ВС РФ. При этом он отметил, что США якобы предупреждали Украину об ограничениях Starlink и разведданных.

В понедельник телеканал CNN сообщил, что Пентагон и Госдепартамент США на выходных направили Киеву предупреждения о готовности Вашингтона прекратить передачу разведданных. При этом президент США Дональд Трамп 13 октября заявил, что Штаты продолжают передавать Украине разведданные.

Москва, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, наблюдает за информацией о предполагаемых ограничениях Starlink и возможной прекращении передачи данных Киеву, но не спешит делать выводы так как официальных заявлений от Вашингтона не поступало.