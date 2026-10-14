Зеленский заявил об отсутствии предупреждений от партнеров об ударах по Киеву Украина снова не получила данные разведки США перед ударами, заявил Зеленский

Москва14 окт Вести.Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры во второй раз не предупредили Киев о ракетных ударах по украинской столице по каналам военной разведки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после разговора с премьер-министром Канады Марком Карни.

Проинформировал об... отсутствии предупреждения от партнеров о запуске баллистики (по объектам в Киеве). Уже во второй раз Украина не была предупреждена жалуется Зеленский

На этом фоне издание Politico отмечает, что подобные претензии со стороны украинского руководства могут вызвать раздражение президента США Дональда Трампа. Это, по мнению обозревателей, рискует спровоцировать Вашингтон на прекращение обмена разведданными и оказание давления с целью отключения терминалов спутникового интернета Starlink для нужд ВСУ.