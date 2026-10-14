Москва14 октВести.Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры во второй раз не предупредили Киев о ракетных ударах по украинской столице по каналам военной разведки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после разговора с премьер-министром Канады Марком Карни.
Проинформировал об... отсутствии предупреждения от партнеров о запуске баллистики (по объектам в Киеве). Уже во второй раз Украина не была предупрежденажалуется Зеленский
На этом фоне издание Politico отмечает, что подобные претензии со стороны украинского руководства могут вызвать раздражение президента США Дональда Трампа. Это, по мнению обозревателей, рискует спровоцировать Вашингтон на прекращение обмена разведданными и оказание давления с целью отключения терминалов спутникового интернета Starlink для нужд ВСУ.