Москва19 окт Вести.Украина обвиняет США в ограничении доступа к разведывательной информации и замедлении скорости спутников Starlink. Американцы открещиваются и от того, и от другого. При этом в Киеве все чаще "забывают" объявить воздушную тревогу, но глава режима Владимир Зеленский тоже обвиняет в этом партнеров. Военкор KP.RU Александр Коц считает, что украинские власти делают это намеренно, чтобы ослабить позицию президента США Дональда Трампа перед выборами.

Получается, что Зеленский намеренно не предупреждает своих граждан о баллистической опасности. А значит, пытается подставить Трампа за счет жизней простых украинцев, которые не успевают среагировать на тревогу. Не то, чтобы это нас сильно удивило. Не думаю, что у кого-то до сих пор оставались иллюзии по поводу его заботы о своей нации - пишет Коц

Но ведь европейские партнеры Киева всю это клоунаду прекрасно видят и молчат, продолжает военкор. А значит, заодно с ним - и против украинского народа, и против Трампа.