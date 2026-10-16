Москва16 окт Вести.Президент США Дональд Трамп пытается в последний момент перед выборами в Конгресс удержать свои позиции и позиции Республиканской партии, в том числе через заключение дизельной сделки с Россией. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог Малек Дудаков.

В преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс обостряются проблемы в разных штатах, чью поддержку могут потерять республиканцы, отметил эксперт.

Трамп пытается в последний момент вытащить кролика из шляпы, поэтому заключена дизельная сделка с Россией. Мы видим, что его союзники среди американского бизнеса, включая Илона Маска, начали заливать большие деньги в эту предвыборную кампанию. Но все немного запоздало, за две недели до выборов уже сложнее развернуть электоральные тренды… То есть Палату представителей, я думаю, республиканцы в любом случае теряют. За Сенат еще попытаются побороться считает Малек Дудаков

По его мнению, против Трампа играет его привычка быстро переключать внимание с одной проблемы на другую - с украинского кризиса на Ближний Восток и наоборот, хотя на деле ни на одном из этих направлений нет каких-то радикальных достижений.

На этом фоне американский президент пытается сместить фокус внимания избирателей с проблем с энергетикой на тех, кто мешает ему эти проблемы решать.

Для Трампа политтехнологически история с дизельной сделкой выигрышная. Зеленский этому мешает, британцы этому мешают. И для простых американцев тоже очевидно, что низкие цены на заправках гораздо важнее патетики о том, что нужно бороться за демократию, спасать Украину, противостоять коварным русским и так далее. Поэтому Трампу это скорее в плюс. Демократам эта история скорее в минус, как бы они ни возмущались считает политолог

Выборы, на которых американцы определят новый состав палаты представителей, а также судьбу 35 мест в сенате, состоятся 3 ноября. В настоящее время парламент с небольшим перевесом контролируют республиканцы.