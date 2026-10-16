Медведев заявил, что руководство Европы ненавидит Трампа не меньше Зеленского

Медведев: европейские власти ненавидят Трампа не меньше Зеленского Медведев заявил, что руководство Европы ненавидит Трампа не меньше Зеленского

Москва16 окт Вести.Власти европейских стран ненавидят президента США Дональда Трампа не меньше главы киевского режима Владимира Зеленского и ждут проигрыша республиканцев на грядущих промежуточных выборах в Конгресс/ Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Европа уговаривает украинского политика "запастись терпением, не злить дядюшку Джо и дождаться проигрыша республиканцев на выборах в Конгресс", которые пройдут в ноябре этого года.

Европейские беспозвоночные … ненавидят Трампа не меньше наркотического насекомого написал Медведев в MAX-канале

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" заявил, что Европа хочет добиться проигрыша республиканцев на выборах в надежде вернуть отношения с Соединенными Штатами на тот уровень, который был при экс-президенте США Джо Байдене.