Москва16 октВести.Власти европейских стран ненавидят президента США Дональда Трампа не меньше главы киевского режима Владимира Зеленского и ждут проигрыша республиканцев на грядущих промежуточных выборах в Конгресс/ Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, Европа уговаривает украинского политика "запастись терпением, не злить дядюшку Джо и дождаться проигрыша республиканцев на выборах в Конгресс", которые пройдут в ноябре этого года.
Европейские беспозвоночные … ненавидят Трампа не меньше наркотического насекомогонаписал Медведев в MAX-канале
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" заявил, что Европа хочет добиться проигрыша республиканцев на выборах в надежде вернуть отношения с Соединенными Штатами на тот уровень, который был при экс-президенте США Джо Байдене.