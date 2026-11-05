Медведев: после выборов в США Зеленский отморозится и будет посылать Трампа

Отморозится и пошлет Трампа: Медведев предрек поведение Зеленского после выборов Медведев: после выборов в США Зеленский отморозится и будет посылать Трампа

Москва5 ноя Вести.После выборов в США глава киевского режима Владимир Зеленский отморозится и будет посылать американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам политика, Зеленский и раньше плохо прислушивался к главе Белого дома, полагаясь на своих союзников в Европе. Однако теперь, по мнению Медведева, глава киевского режима будет еще больше игнорировать "ослабевшего" Трампа.

Конечно, Трамп может вырубить Starshield, перестать делиться данными разведки и наделать других неприятностей наркоману. Но что-то подсказывает, что он не будет поступать так. Лишнее противостояние с напившимися республиканской крови демократами ему ни к чему считает Медведев

Зампредседателя Совбеза добавил, что "маховик импичмента" будет раскручиваться по любому поводу.

Ранее также сообщалось, что Вэнс хочет сплотить вокруг себя недовольных геополитикой Трампа.