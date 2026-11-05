Москва5 нояВести.После выборов в США глава киевского режима Владимир Зеленский отморозится и будет посылать американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам политика, Зеленский и раньше плохо прислушивался к главе Белого дома, полагаясь на своих союзников в Европе. Однако теперь, по мнению Медведева, глава киевского режима будет еще больше игнорировать "ослабевшего" Трампа.
Конечно, Трамп может вырубить Starshield, перестать делиться данными разведки и наделать других неприятностей наркоману. Но что-то подсказывает, что он не будет поступать так. Лишнее противостояние с напившимися республиканской крови демократами ему ни к чемусчитает Медведев
Зампредседателя Совбеза добавил, что "маховик импичмента" будет раскручиваться по любому поводу.
Ранее также сообщалось, что Вэнс хочет сплотить вокруг себя недовольных геополитикой Трампа.