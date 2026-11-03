Москва3 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп в последние сутки меньше обращает внимание на заявления со стороны Украины, в частности, от главы киевского режима Владимира Зеленского. Для Трампа внутренняя политика всегда будет превалировать над внешней. Об этом шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов сообщил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Трамп может вернуться к эскалации на Ближнем Востоке в случае разгромного поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США, так как ему будут нужны быстрые результаты, предположил журналист.

В последние сутки [Трампу] уже как-то действительно было не до Украины… США так устроены, что здесь все равно внутренняя политика всегда будет превалировать над внешней. И я думаю, что в ближайшие дни, особенно если будет разгромное поражение Трампа, президенту США будет не до того, ему нужны будут какие-то быстрые результаты. Поэтому здесь бы я больше даже ставил на какую-то деэскалацию или наоборот эскалацию на иранском направлении, потому что там у него нет висящих на руках и ногах европейцев, ему не надо как-то собирать этот сложный пазл объяснил свою точку зрения Богданов

Зеленский призвал США оказать давление на Россию для завершения украинского конфликта. По его словам, соглашение между США и Россией по дизтопливу открывает путь к "экономическому браку" между странами.

Ранее специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер во время встречи в Норвегии отчитали Зеленского за критику в адрес Трампа. По информации журналистов, переговорщики заявили, что поведение Зеленского "привело президента в ярость".