Дмитриев назвал причину размолвки между Зеленским и Трампом Дмитриев: Зеленский отдаляется от Трампа из-за нежелания идти к миру

Москва20 окт Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский отдаляется от главы Белого дома Дональда Трампа из-за того, что не хочет мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он прокомментировал публикацию журнала The Economist, где утверждалось, что критика Трампа со стороны Зеленского лишь ускоряет его окончательно отчуждение от Америки.

Окончательное отчуждение Зеленского от мира приводит к "окончательному отчуждению от Америки" подчеркнул Дмитриев

Ранее он обвинил Зеленского в том, что тот угрожает энергетической безопасности всего мира. Эти слова прозвучали после того, как в США заявили об ударах Украины по танкерам, перевозившим нефть для Америки.