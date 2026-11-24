Дмитриев обвинил Зеленского в эскалации и угрозах вместо поиска мира

В РФПИ прокомментировали планы Киева обратиться к Конгрессу США Дмитриев обвинил Зеленского в эскалации и угрозах вместо поиска мира

Москва24 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вместо признательности за попытки урегулирования конфликта прибегает к давлению и угрозам.

Такую позицию выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

От Зеленского никакой благодарности - только угрозы, давление и эскалация написал руководитель РФПИ

Подобным образом Дмитриев отреагировал на материал агентства Bloomberg. В нем сообщалось о планах украинского руководства обратиться к Конгрессу США с призывом ужесточить давление на Москву, если американскому президенту Дональду Трампу не удастся добиться прекращения боевых действий до конца текущего года.

Ранее газета The Washington Post писала, что Дональд Трамп склоняет лидеров европейских стран и Зеленского к заключению соглашения с Россией и к тому, чтобы перенаправить финансирование, идущее на вооружение Киева, на внутренние потребности.