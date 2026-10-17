Дмитриев о шагах США по Украине: шах и мат

Дмитриев прокомментировал шаги США по Украине словами "шах и мат" Дмитриев о шагах США по Украине: шах и мат

Москва17 окт Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал шаги властей США в отношении Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского словами "шах и мат".

В социальной сети X спецпосланник прокомментировал публикацию одного из пользователей, который написал о реальности паники в Брюсселе и Киеве на фоне запрета президента США Дональда Трампа играть главе киевского режима Владимиру Зеленскому в "военные игры".

Шах и мат написал Дмитриев

В ночь на 17 октября газета New York Times писала, что отношения между Трампом и Зеленским находятся на грани разрыва. Подчеркивается, что их ссора станет ударом для Украины.