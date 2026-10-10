Москва10 окт Вести.Срок Владимира Зеленского как лидера киевского режима подходит к концу. Изображение с соответствующим посылом на своей странице в X разместил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал в предыдущих сообщениях высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Украине нужно найти нового лидера. А затем опубликовал обложку номера журнала Time от 14 апреля 2025-го с заголовком The Endgame, что переводится как "конец игры" или "эндшпиль" (завершающий этап шахматной партии).

Ранее Дмитриев также назвал высказывания Трампа о том, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта, знаковыми и историческими.