"Переломный момент": Дмитриев отреагировал на слова Маска о Зеленском Дмитриев назвал слова Маска о Зеленском переломным моментом

Москва11 окт Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска о Владимире Зеленском. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Ранее американский бизнесмен Маск заявил, что украинский политик зашел слишком далеко.

Переломный момент написал Дмитриев на странице в соцсети X

Маск раскритиковал главу киевского режима после того, как президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, что Украине нужен новый лидер.

По мнению главы Белого дома, Зеленский продолжает создавать проблемы для всего мира ввиду нежелания урегулировать конфликт.