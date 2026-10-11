Москва11 октВести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска о Владимире Зеленском. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X.
Ранее американский бизнесмен Маск заявил, что украинский политик зашел слишком далеко.
Переломный моментнаписал Дмитриев на странице в соцсети X
Маск раскритиковал главу киевского режима после того, как президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, что Украине нужен новый лидер.
По мнению главы Белого дома, Зеленский продолжает создавать проблемы для всего мира ввиду нежелания урегулировать конфликт.