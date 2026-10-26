Дмитриев: Маск хочет мира, а Зеленский - денег и войны

Дмитриев: Маск и Зеленский преследуют разные цели Дмитриев: Маск хочет мира, а Зеленский - денег и войны

Москва26 окт Вести.Американский предприниматель Илон Маск стремится к миру, а глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересован в получении денег и продолжении конфликта, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Да отметил Дмитриев

Глава РФПИ отметил, что Зеленский продолжает ошибаться, делая выпады в отношении президента США Дональда Трампа и Маска в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Маск видит насквозь воинственные уловки киевского главаря, подчеркнул Дмитриев.

Сам Маск заявил, что сторонники и поджигатели конфликта на Украине должны гореть в аду.