Москва23 окт Вести.Американский миллиардер Илон Маск блестяще разоблачает коррупцию киевского режима, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал заявление бизнесмена, что представители киевского режима разбогатели "на сотни миллиардов" долларов благодаря украинскому конфликту, а затем отмывают эти деньги в США и используют их для политических кампаний в Штатах.

Правдиво, проницательно и блестяще - Илон разоблачает порочный круг наживы на войне, который сам себя воспроизводит написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев отметил, что Илон Маск хочет мира на Украине.