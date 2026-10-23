Москва23 октВести.Американский миллиардер Илон Маск блестяще разоблачает коррупцию киевского режима, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал заявление бизнесмена, что представители киевского режима разбогатели "на сотни миллиардов" долларов благодаря украинскому конфликту, а затем отмывают эти деньги в США и используют их для политических кампаний в Штатах.
Правдиво, проницательно и блестяще - Илон разоблачает порочный круг наживы на войне, который сам себя воспроизводитнаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее Дмитриев отметил, что Илон Маск хочет мира на Украине.