Маск: на Украине существует большой разрыв между интересами элит и народа

Маск указал на разницу положения элит и простого народа на Украине Маск: на Украине существует большой разрыв между интересами элит и народа

Москва23 окт Вести.Украинские элиты обогатились на сотнях миллиардов долларов, поступивших в страну. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в настоящий момент на Украине существует большой разрыв между интересами элит и простого народа.

Первые баснословно разбогатели на сотнях миллиардов, поступающих на Украину, в то время как детей вторых призывают в армию и отправляют умирать в окопах отметил Маск

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов отметил колоссальный масштаб коррупции на Украине. По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский и другие представители элит, которые наживались на схемах программ помощи Украине, не могли бы это делать без покровительства со стороны западных стран.