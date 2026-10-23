Маск обвинил политиков США в отмывании денег через помощь Украине Маск: часть американских политиков отмывает деньги за счет помощи Украине

Москва23 окт Вести.Некоторые американские политики используют схемы отмывания денег, через которые часть выделяемой Украине помощи возвращается в США и идет на финансирование политических кампаний. Об этом заявил предприниматель Илон Маск на своей странице в X.

По его мнению, именно поэтому политические деятели проявляют подобную заботу об Украине.

Часть этих (выделяемых Украине. – Прим. ред.) денег американских налогоплательщиков возвращается через многочисленные схемы отмывания средств для финансирования политических кампаний в Америке написал Маск

Он также указал на разницу положения украинских элит и простых граждан. Маск отметил, что между ними существует большой разрыв.