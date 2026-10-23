Москва23 октВести.Некоторые американские политики используют схемы отмывания денег, через которые часть выделяемой Украине помощи возвращается в США и идет на финансирование политических кампаний. Об этом заявил предприниматель Илон Маск на своей странице в X.
По его мнению, именно поэтому политические деятели проявляют подобную заботу об Украине.
Часть этих (выделяемых Украине. – Прим. ред.) денег американских налогоплательщиков возвращается через многочисленные схемы отмывания средств для финансирования политических кампаний в Америкенаписал Маск
Он также указал на разницу положения украинских элит и простых граждан. Маск отметил, что между ними существует большой разрыв.