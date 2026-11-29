Москва29 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ряд проектов Агентства США по международному развитию (USAID) в действительности служил инструментом для отмывания средств и взяточничества. Об этом он написал в социальной сети X.

Неочевидная вещь из этих нелепых проектов заключается в том, что они на самом деле крайне успешно использовались для отмывания средств и взяточничества. Именно поэтому мошенники так расстроены сокращением выглядевших бессмысленными программ написал он

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что USAID вело систематическую борьбу со свободой слова и занималось "промывкой мозгов", а также направляло миллиарды долларов на подрыв позиций России.

Маск отмечал, что USAID подкупало журналистов на деньги американских граждан.

После вступления Дональда Трампа в должность президента США ведомство по повышению эффективности работы правительства (DOGE) начало масштабную проверку бюджетных расходов. Фактически по инициативе Маска, курировавшего тогда DOGE, деятельность USAID была временно приостановлена с целью последующей реорганизации. 3 февраля 2025 года вашингтонская администрация фактически остановила работу агентства, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны.